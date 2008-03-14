G20杭州峰會：籌謀高效有序的全球治理機制

【本報社論】9月4日至5日，全球主要經濟體和重要國際組織的領導人將齊聚杭州，在這裏展開一場巔峰對話。2008 年全球金融危機以來，中國一直積極參與 G20 活動。G20 峰會來到中國，國際社會希望聽到中國的聲音、看到中國的方案。

據悉，G20 杭州峰會有望達成近30項成果，將是成果最豐碩的G20 峰會之一。今年 G20 峰會在發展議題上創造了兩個第一：第一次將發展問題置於全球宏觀政策框架的突出位置，第一次圍繞落實聯合國 2030 年可持續發展議程制定系統性行動計劃。中國將利用自身優勢，並積極促成溝通合作，以實際方案為世界經濟治理貢獻力量。

國際金融危機以來，國際社會所面臨的問題不僅是經濟的恢複與發展，而且是治理機制和國際規則的重構與創新。每當全球經濟出現重大波動，峰會的重要性就會更加凸顯。2008年G20峰會的正式啟動，在全球治理領域結束了幾十年來由美國主導的七國集團(G7)一統天下的局面，全球治理實現了從“西方主導治理”向“東西方共同治理”的曆史性轉折。G20已經發展成為引領全球治理的重要平臺，許多非G20成員國家也在積極參與，尋求在其中的利益和影響力。

當今世界經濟增長乏力，不確定因素仍然很多。世界多數國家對外貿易出現下滑趨勢，不少國家面臨經濟增長難題。在這個重大的曆史關頭，中國G20峰會將承擔著特別重要的曆史使命，對於擺脫經濟全球化困境、重構國際經貿規則、創新全球治理機制、推動新一輪經濟全球化方面發揮重要作用。

今年在中國杭州召開的 20 國集團（G20）峰會已經是第 11 次會議。作為成員國 GDP 占全球經濟 90%以上的國際經濟合作論壇，G20 在全球經濟治理領域中發揮著越來越重要的作用。如何進一步推動發達國家和新興經濟體的經濟合作，促進國際金融穩定，推動世界經濟的增長是眾多國家關注的議題。結合當前世界經濟形勢，中國把本次 G20 峰會主題鎖定在“構建創新、活力、聯動、包容的世界經濟”。關於推動投資和貿易、促進創新與競爭、加強基礎設施建設、完善金融部門改革、推動包容性增長等結構性改革議題被列入此次杭州峰會重點討論的內容。

世界銀行和國際貨幣基金組織分別於去年4 月和今年 1 月進行了股權結構等改革，但兩者執行的都是 2010 年的改革方案，而後的五年世界經濟發生了重大變化。2008 年到 2015 年，中國貢獻了全球 GDP 增長總量的 47%，是世界上最大的新興經濟體，推動全球經濟金融治理體系改革，也是中國負責任大國的體現。根據 2010 年改革方案，世界銀行董事會第二位為日本（6.84%），第三位為中國（4.42%）。但到 2010 年，中國和日本 GDP 分別為 5.88 萬億美元和 5.46 萬億美元；到2015年，中國和日本GDP分別為10.98萬億美元和4.12萬億美元，占世界經濟總量分別為13.5%和 5.3%，日本 GDP 僅相當於中國 GDP 的 37.5%。時至 2016 年，國際金融機構執行的改革仍采用 2010 年的改革方案，顯然已難以適應經濟發展需要。這就需要因時而動，推動國際金融機構股權結構改革。

諾貝爾經濟學獎得主邁克爾·斯賓塞表示，國際經濟仍在為增長、總需求、通縮風險和穩定性而掙紮，G20 領導層可以就國家間更平衡的政策議程作出承諾。新一輪全球化將是一個均衡、包容和可持續發展的全球化，主要推動力將是技術、資本和規則，中國將在引領新一輪經濟全球化，推動平衡發展和包容發展方面發揮重要作用。

中國提出的“一帶一路”與亞洲基礎設施投資銀行等方案已經獲得了國際社會的廣泛認可與支持。中國支持建立開放全球貿易體系，提倡高效有序的全球治理機制，推動國際貨幣基金組織和世界銀行進一步進行改革。同時，中國也遵循 G20 成立宗旨，反對社會收入差距與不平等的擴大，促進包容性增長。我們有理由相信，這次中國主辦的 G20 杭州領導人峰會將在建立更加成熟的全球治理機制方面取得重大突破。



