2016房博會再創行業新氣象

（本報深圳專訊）8月23日至25日，第43屆中國（深圳）國際房地產業博覽會暨第11屆中國（深圳）城市土地展（以下簡稱“2016房博會”）在深圳會展中心1號館舉行，上海、天津、重慶、合肥、南京等城市組團參展，鹽城、珠海、銅仁、天津、貴陽、蘇州等在此舉行城市和土地推介會，累計近200個城市領導及國土部門領導到場參會交流。

迄今為止，深圳房博會至今已舉辦43屆，自2013年起，房博會改變了以往單純服務房地產終端市場的消費型展會性質，開始轉型為促進業界發展、行業交流的專業性展會，旨在搭建覆蓋土地資源、城市運營、房地產投融資等全產業鏈上下遊行業信息交流一體化平臺。根據統計，此次房博會開幕首日到場觀眾近萬人，不少外地房企及行業人士甚至特意前來觀摩，創下房博會開展後的高峰，並且從以下多個方面再創行業新氣象。

主題論壇人氣爆滿，觀眾甚至席地而坐

必須重點提的是，深圳首次由政府舉辦的城市更新主題博覽會，深圳10個區域城市更新只能部門首次集體亮相，面對面與觀眾全盤了解深圳及各區城市更新政策、未來城市更新規劃及項目，並集中展示深圳城市更新總體情況、深圳城市更新成果案例等內容。

該分展會得到了眾多深圳行業人士及房企的密切關注，當天關於城市更新的系列主題論壇，得到了眾多行業人士及房企的密切關注，基本上處於場場爆滿的狀態，不少觀眾在一些專業論壇爆滿情況下，甚至席地而坐也要聽完全場。當然，不止是城市更新展會，這已是今年房博會的最大看點之一。

參展類型豐富化，覆蓋中下遊各產業

作為人類最大的資產，房地產涉及到人類生活的全方面，不止是承載房地產行業的土地展本身，還特設了首屆中國（深圳）古村與新鄉村主題展、國際景觀產業展、設計推動地產轉型主題展等幾個子展，加上首次集體亮相的深圳城市更新展，更豐富了房地產上下遊鏈條行業。

身為房地產行業人士都知道，房地產行業作為承載人類活動、城市化發展的最根本性資源，已經超越了房屋本身，而是集各種行業（土地、建設、規劃、設計、投資、景觀甚至堪輿）等為一體的綜合性行業。當然土地就是根本性源頭。

正是深刻意識到此，房博會以43屆舉辦經驗來進行深化與總結，超越了房屋買賣本身的消費型需求，轉而從行業專業上意識性引導，更融合房地產發展的本質及相關需求，抓住土地這個核心資本，融入相關關聯性產業，最終賦予房博會更多精神性內核和引導性價值。

房地產行業的高效交流平臺，互利共贏

就中國國土情況來看，作為土地出讓主體的地方性政府，往往由於出讓土地的信息傳播力度規模較小，難以形成大規模化傳播及影響，這就使得不少城市及片區的土地信息不對稱，從而影響到與之相關的房地產行業發展。

隨著一線城市的土地緊缺，不少實力型房企只能向外尋找“面粉”，然而大多數資金雄厚的房企位於一二線沿海城市，土地信息接收能力強但接收到的信息不多。類似房博會這樣的房地產信息交流共享平臺，專門為土地及相關上下遊行業進行展覽，為行業人士提供集中性、高效率交流與信息互換的平臺。

這對土地買賣雙方而言，不但可以掌握得到最全面的土地出讓信息，還可以降低社會運營成本，節約時間，提高效率，之於雙方而言都是互利共贏，而且也是尋找和長期合作對象的最佳渠道。

洞悉土地本質，洞見機遇與未來

唯有洞悉土地本質，才能洞見未來，發展更長遠。歸根到底，房地產行業不僅僅是產業化、服務化的行業，而且本質上就是金融化的產物。由此，作為承載最核心主體的土地，真正面向的是資本市場，是資金的運轉與運作的結果。

房博會曆經34年房地產服務經驗、3年專業地產展經驗，深諳土地的重要性與價值性，致力於為房企及行業人士從房地產根本上解決問題，從源頭上給予最直接的解決方案。

這也是為何房博會開幕當天，不少行業人士早已瞄准自身感興趣的分展會，並進行詳細了解，以便收獲更多土地及相關信息。

中國房地產行業的最佳縮影

房博會的發展及壯大，作為深圳乃至房地產行業轉型與發展的一個縮影。梳理房博會的發展及壯大史，就是在回顧中國30多年房地產發展史、變化史。從土地的粗放型發展，再到服務化、精細化發展，融入到科技、互聯網領域，甚至正在進行的地產金融化，無不在此找到最直接影子。

隨著房博會的成功舉行，再度見證著深圳乃至中國房地產發展的又一進步，意味著中國房地產行業服務化、金融化的進步。而致力於打造國內規模最大的土地、資本、專業博覽會，房博會跟隨中國房地產市場變化的步伐，不斷開拓創新，從一個單一的展會蛻變成為涵蓋多種信息的專業展會，正在越來越高效化、專業化。