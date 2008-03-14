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馬雲：杭州有顏值更靠實力
2016.08.30, 23:40, Tuesday 作者 本報綜合報道 [字号: ]

　　（本報綜合報道）近日，一段馬雲為G20主辦城市杭州代言的視頻發布在網絡上，他穿紅色T恤，背襯著杭州特有的西溪濕地風光，對著鏡頭用一口很溜的英文曆數家鄉杭州的各種“好”。網友調侃歸納為一句話：杭州明明可以靠顏值吃飯，但是偏偏要靠實力。
　　這是一段近五分鐘的視頻，8月25日發布在海外社交媒體上。在馬雲這個土生土長的杭州人眼裏，杭州有太多理由成為G20的主辦城市:一個城市這麼有顏值和曆史底蘊本來就很少見了，但偏偏還是創業者的天堂、新經濟的中心、最有活力的地方。在中國很難找到第二個把曆史和未來，東方和西方，人文和科技兼容一身，又渾然天成的城市。
　　提到杭州，人們總是想到西湖，想到詩意。早在1000年前的宋朝，杭州曾是中國的首都。當時，杭州就是中國甚至是世界上最輝煌、最繁榮的城市之一。但馬雲在視頻中沒有提到那段遙遠的曆史，而是在一開始就追溯了1972年的中美建交。毛澤東與尼克松曆史性的握手，杭州是重要一站，最終的《聯合公報》據說也是在杭州確定，最後在上海發布。
　　尼克松訪問杭州時，馬雲只有八歲。但是他對當時的景象記憶猶新，不僅因為中美建交是當時世界上最重大的外交事件，而且杭州此後成為中國首批向世界開放的城市之一，有了第一個涉外賓館，來了許多外賓，馬雲的自學英語之路也從此開啟。這段經曆，不僅僅是學英語，而是打開了眼界，看到了世界，改變了馬雲的人生。
　　“44年前，中美建交的破冰之旅，我的家鄉杭州承擔了曆史性的使命；44後的今天，G20也是一樣。很少有城市能夠有機會見證這麼重要的曆史，為了G20杭州人民其實付出很多，但是我相信杭州是個有福報的城市。”這位杭州超級代言人在視頻中說。
　　“中國和美國的握手，本來就是曆史不可阻擋的潮流，而我們誰不是在滾滾潮流的大勢之下，被浪潮沖向這裏或那裏的微不足道的個體？我相信如果沒有1972年的外交努力和後來的改革開放，這個世界上無數人的人生軌跡都可能完全不同，至少我的人生肯定會被沖向完全不一樣的地方。”馬雲在接受錢江晚報采訪時說。
　　馬雲身上有著深刻的東方與西方共存的烙印，他有著中國式的聰明和美國式的傻硬，這或許也是他能把《阿甘正傳》看不下十遍的原因。在他眼裏，未來不是東方贏，也不是西方贏，而是東西方融合者贏。而杭州最重要的特質，就是開放。這是一個包容並蓄，東方和西方可以相遇的地方。
　　“阿裏巴巴為什麼不將總部放在北京或者上海，而是放在杭州？”直到今天，無論國內還是國外，馬雲總是會遇到這樣的問題。
　　“不僅僅因為是我的家鄉”，馬雲在視頻中說，“阿裏總部落戶杭州，因為杭州擁有創業精神，包容民營企業的發展，更聚集了大量的優秀人才。當時的北京，人們更追捧國有企業；在上海，跨國公司更受青睞；而杭州，喜歡創業精神，尊重白手起家的人。這裏有優秀的人才，有良好的環境，更有為未來拼搏的偉大文化。”
　　馬雲此前曾發微博說，他“出生在杭州，念書在杭州，工作在杭州，家人朋友在杭州，到現在還是杭州戶口”，他自己就是一個“杭州佬”。
　　“這是一個無論我走到世界的哪個角落，我都會想念的城市。如果我出去了10多天，我就會想回家。”馬雲在視頻中說。“更重要的是，杭州是一個神奇的地方。如果你想只去一個城市，但是卻要發現中國的自然、人文、曆史之美，和中國最強勁的經濟脈搏與現代精神，那個唯一的城市就是杭州。”
　　杭州在新技術上的進取之心，新商業模式上的創造力，杭州日夜不停的新經濟的脈搏，一天比一天不容小視。“這座城市已經成為靈感中心、創新中心和新經濟中心，已經成為中國新經濟的推動力量。”馬雲在視頻中這樣評價杭州。
　　G20峰會是一個國際經濟合作論壇，對於2016年G20峰會的主辦城市——杭州的宣傳都是需要面向國際的，也就是說需要拿給外國人看的。所以為杭州代言自然要找一張“國際臉”，那在杭州境內誰最合適呢？當然是馬雲。相比於其他的企業家，馬雲在國際上的知名度比較高，加上那口流利的英語以及激勵年輕人堅持夢想的“馬雲精神” ，杭州超級代言人非他莫屬。
　　“我希望我的家鄉杭州，在東方和西方，過去和未來，科技和人文，在杭州的再一次相遇，擁有自己的福報。”馬雲給即將迎來G20峰會的家鄉送上了一份深深的祝福。
　　
　　
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